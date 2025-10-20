Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

Извор:
Донедавно, килограм је коштао око 5 КМ, а ова роба могла је да се купи и по 4,5 КМ. Тренутно, на бијељинској сточној пијаци прасићи се продају по 5 до 6 КМ за килограм.
С друге стране, килограм живе ваге јагњади креће се између 8 и 9 КМ, док је, донедавно, у просјеку коштао од 9 до 10 КМ.
Примјера ради, килограм живе ваге прасића око Божића ове године, те пред Ђурђевдан, ишао је и до 12 КМ. Међутим, како је падала потражња за њима, цијена је пала на 4,5 КМ, што је најјефтиније уназад 5 година.
Узгајивачи су већ тада најавили да ће, како крену да се приближавају зимске славе и празници, цијена прасића кренути да расте, те да грађани не треба да се изненаде ако килограм живе ваге око Божића буде 10 КМ, па чак и преко тога.
"Тренутно је, што се тиче продаје прасића, мртва сезона. Због великог увоза товних свиња, смањена је тражња за домаћим прасићима. Такође, нема ни слава и свадби, па се прасићи не траже ни за ову намјену", рекли су недавно за Српскаинфо у Удружењу узгајивача свиња Српске.
Нагласили су да, с обзиром на садашњу лошу потражњу, нема разлога да се грађани буне кад око Божића скочи цијена ове робе.
"Потрошачи се питају зашто је прасетина за вријеме Божића преко 10 КМ. Е, управо због садашње ситуације. Узгајивачи, наиме, не диктирају цијену ни сада, нити ће је диктирати око божићних празника. А како сад не можемо да повећавамо цијену, тако је неминовно поскупљење прасића кад порасте потражња за овом робом", поручују узгајивачи.
