Logo

Цијена прасића почела да расте, погледајте колико коштају јагњад

Извор:

Српскаинфо

20.10.2025

16:58

Коментари:

0
Свиња
Фото: Pixabay

Донедавно, килограм је коштао око 5 КМ, а ова роба могла је да се купи и по 4,5 КМ. Тренутно, на бијељинској сточној пијаци прасићи се продају по 5 до 6 КМ за килограм.

С друге стране, килограм живе ваге јагњади креће се између 8 и 9 КМ, док је, донедавно, у просјеку коштао од 9 до 10 КМ.

Примјера ради, килограм живе ваге прасића око Божића ове године, те пред Ђурђевдан, ишао је и до 12 КМ. Међутим, како је падала потражња за њима, цијена је пала на 4,5 КМ, што је најјефтиније уназад 5 година.

Узгајивачи су већ тада најавили да ће, како крену да се приближавају зимске славе и празници, цијена прасића кренути да расте, те да грађани не треба да се изненаде ако килограм живе ваге око Божића буде 10 КМ, па чак и преко тога.

"Тренутно је, што се тиче продаје прасића, мртва сезона. Због великог увоза товних свиња, смањена је тражња за домаћим прасићима. Такође, нема ни слава и свадби, па се прасићи не траже ни за ову намјену", рекли су недавно за Српскаинфо у Удружењу узгајивача свиња Српске.

Болница

Свијет

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Нагласили су да, с обзиром на садашњу лошу потражњу, нема разлога да се грађани буне кад око Божића скочи цијена ове робе.

"Потрошачи се питају зашто је прасетина за вријеме Божића преко 10 КМ. Е, управо због садашње ситуације. Узгајивачи, наиме, не диктирају цијену ни сада, нити ће је диктирати око божићних празника. А како сад не можемо да повећавамо цијену, тако је неминовно поскупљење прасића кад порасте потражња за овом робом", поручују узгајивачи.

Подијели:

Таг:

svinje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево како да заштитите електричне уређаје када нагло останете без струје

Савјети

Ево како да заштитите електричне уређаје када нагло останете без струје

2 ч

0
Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

Свијет

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

2 ч

0
Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

2 ч

0
Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

Бања Лука

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

Економија

Наставак преговора о повећању најниже плате након анализе Министарства финансија

3 ч

0
Ко је најбогатији бизнисмен у Србији? Створио је пословну империју вриједну 2,85 милијарди евра

Економија

Ко је најбогатији бизнисмен у Србији? Створио је пословну империју вриједну 2,85 милијарди евра

11 ч

0
Да ли ће копати? Откривене велике залихе литијума у Њемачкој

Економија

Да ли ће копати? Откривене велике залихе литијума у Њемачкој

1 д

0
Додик најавио повећање најниже плате у Српској

Економија

Додик најавио повећање најниже плате у Српској

1 д

19
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Нови дипломатски скандал Елмедина Конаковића

19

17

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

19

15

Избора ће бити, а можда и неће

19

11

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

18

57

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner