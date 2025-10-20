Ево како да заштитите електричне уређаје када нагло останете без струје

20.10.2025
Нестанак струје више није ријеткост - може се догодити током олуја, радова на мрежи или преоптерећења система.
Иако прекид напајања обично траје кратко, права опасност долази када струја поново дође. У том тренутку често долази до наглог скока напона, који може спржити електричне уређаје у секунди.
Да бисте избјегли такве кварове, важно је знати неколико једноставних, али кључних правила заштите.
Када струја нестане, најпаметније је одмах искључити из утичница телевизоре, рачунаре, пуњаче, фрижидере, рутере и веш машине. Највећа грешка коју многи направе јесте да уређаје оставе укључене док чекају да се свјетла поново упале. Када се напон врати, може доћи до удара струје који оштећује компоненте – нарочито код паметних телевизора и рачунара.
Добар продужни кабл са уграђеном заштитом од пренапона може спасити уређаје од оштећења. Такви каблови реагују у дјелићу секунде и преусмјеравају вишак напона према уземљењу. Цијена им је симболична у поређењу са штетом коју може изазвати један удар.
За рачунаре, рутер или сигурносне камере препоручује се УПС – непрекидно напајање. Овај уређај омогућава да се електроника безбедно угаси када струја нестане и да се спречи губитак података.
УПС такође ублажава промјене напона када се напајање врати.
Када се струја врати, не укључујте одмах фрижидере, климе и друге апарате. Сачекајте барем 5 до 10 минута, јер се у првим минутима напон у мрежи често још стабилизује. Тих неколико минута стрпљења може значити огромну разлику.
Ако живите у кући, додатни ниво сигурности пружа централна пренапонска заштита. Она штити све уређаје истовремено – од бојлера и рерне до телевизора и рутера. иако захтева улагање, то је најпоузданија дугорочна заштита.
Треперава свјетла, топли осигурачи или варничење утичница знак су да инсталације нису безбједне. Старе инсталације не подносе промјене напона, па је у таквим случајевима важно позвати електричара и спријечити озбиљнији квар.
Најважније правило гласи: искључите уређаје и сачекајте стабилизацију напона. Нестанак струје није само непријатност – то је тренутак када један импулс може уништити фрижидер, рачунар или климу. Уз мало пажње и основну опрему за заштиту, свако домаћинство може избећи непотребне трошкове и сачувати све своје уређаје, пише Она.рс.
