Овај једноставан напитак може да снизити холестерол и побољша здравље јетре

У посљедње вријеме све је више разговора о прехрамбеним навикама које могу да помогну у снижавању холестерола и очувању здравља јетре.
Иако магична рјешења не постоје, поједини напици имају боље упориште у истраживањима од других. Кључ је у једињењима која дјелују на масноће у крви и упалне процесе, као и у навикама које се лако могу одржавати из дана у дан.
Ријеч је о зеленом чају
Његови полифеноли, посебно катехини попут ЕГЦГ-а, повезани су са благим снижењем укупног и ЛДЛ холестерола, док се у више радова наводи и позитиван ефекат на јетрене ензиме и масноћу у јетри код особа са безалкохолном масном болешћу јетре.
Разни нутриционисти истичу да су управо ова једињења разлог због којег зелени чај има репутацију напитка који је добар за здравље и јетру, уз напомену да су ефекти умјерени и да се најбоље виде као дио цјелокупне исхране и начина живота.
Зелени чај као "свакодневни бонус", а не као чудотворно рјешење
Међутим, важно је бирати незаслађени зелени чај и пити га редовно, на пример током јутра или раног поподнева. Не постоји јединствена "идеална" доза за све, али досадашње анализе повезују редовну конзумацију са повољним промјенама у липидном профилу.
Кључно је избјегавати додавање шећера и сличних додатака како би се задржала корист напитка.
Нутриционисти такође подсјећају да зелени чај није замјена за терапију нити за здраве навике: најбољи резултати постижу се уз медитерански тип исхране, редовну физичку активност и добар сан.
Ако је особа осјетљива на кофеин или узима лијекове, препоручује се разговор са љекаром како би се утврдила одговарајућа количина, јер и благи стимуланси могу утицати на толеранцију и дејство лијекова.
Дакле, зелени чај вреди посматрати као "мали свакодневни бонус" за холестерол и јетру, а не као чудотворно рјешење. Досљедност је важнија од савршенства: неколико шољица незаслађеног зеленог чаја током недјеље, уз уравнотежену исхрану и кретање, реалан су и одржив начин да се подржи здравље кардиоваскуларног система и јетре.
