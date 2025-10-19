Умро Жељко Румбак

Извор:
Некадашњи хрватски голман, касније и тренер - Жељко Румбак, преминуо је данас у 57. години послије дуге и тешке болести.
Своју фудбалску каријеру започео је у клубу Загорец из Крапине, а затим је наступао за Самобор, Интер Запрешић и Вартекс. Након што је завршио играчку каријеру, посветио се тренерском раду, обављајући дужност тренера голмана у Интеру, Сесветама и другом тиму Динама.
Такође је био дио стручног штаба хрватске репрезентације до 17 година.
Почивај у миру, деда Румбак, заувек у срцима свих навијача Вартекса. Драги Ренато и цијела породицо, примите наше најискреније саучешће, Вартекс данас тугује - стоји у објави Вартекса.
