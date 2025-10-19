Logo

Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

19.10.2025

16:07

Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

Палестински покрет Хамас платиће високу цијену за сваки хитац испаљен на Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ и свако кршење примирја у Гази, изјавио је израелски министар одбране Израел Кац.

"Данас ће Хамас бити свједок одлучности ИДФ-а да заштити своје војнике. Наложили смо ИДФ-у да предузме одлучне акције против терористичких објеката Хамаса у Гази. Хамас ће платити високу цијену за сваки хитац и кршење примирја и ако овај сигнал не буде схваћен, интензитет одговора ће бити повећан", навео је Кац у саопштењу.

У међувремену, Хамас је саопштио да је пронашао тијело још једног таоца у Појасу Газе и да ће га предати Израелу током дана, ако услови то дозволе.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху претходно је наложио израелској војсци да предузме "снажне акције" против мета Хамаса у Појасу Газе након извјештаја о нападима које је палестински покрет извршио на положаје ИДФ-а у енклави.

