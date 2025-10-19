Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп назвао је данас колумбијског предсједника Густава Петра вођом илегалне трговине дрогом и поручио да Колумбија више неће добијати америчке субвенције.
"Предсједник Колумбије Густаво Петро је вођа илегалне трговине дрогом који снажно подстиче масовну производњу наркотика, на великим и малим пољима широм Колумбије", написао је Трамп на друштвеној мрежи „Истина“.
Како је истакао, то је постао убједљиво највећи бизнис у Колумбији, а Петро не предузима ништа да то заустави, упркос великим исплатама и субвенцијама из САД, које не представљају ништа друго до дугорочно искоришћавање Америке.
"Од данас, те исплате, као и било који други облик плаћања или субвенција, више неће бити упућиване Колумбији", нагласио је он.
Према његовим ријечима, сврха ове производње дрога јесте продаја огромних количина наркотика у САД, што изазива смрт, разарање и хаос.
Трамп је упозорио Петра, за кога је рекао да је веома непопуларан лидер са дрским ставом према Америци, да је најбоље да одмах затвори та поља смрти, иначе ће их затворити САД умјесто њега и то неће бити урађено на лијеп начин.
