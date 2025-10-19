Logo

Велика пљачка Лувра: Лопови имали механички лифт, све трајало седам минута

Извор:

Агенције

19.10.2025

15:31

Коментари:

1
Велика пљачка Лувра: Лопови имали механички лифт, све трајало седам минута
Фото: Tanjug / AP

Драгуље "непроцјењиве вриједности" и бројне друге предмете украли су јутрос из паришког Лувра лопови који су побјегли с мјеста догађаја, а најпосјећенији музеј на свијету објавио је да ће данас остати затворен због "ванредних разлога".

Према писању француских медија, у јутрошњој пљачки украден је дио накита из Наполеонске збирке, а откривени су и детаљи акције.

Инцидент се догодио између 9:30 и 9:40 сати, када су починитељи ушли у музеј смјештен у срцу француске престолнице, украли неколико умјетничких предмета и побјегли.

Њихов је плијен био "непроцјењиве вриједности", рекао је министар унутрашњих послова Лорен Нуњез.

Француским медијима је рекао да су лопови, њих "тројица или четворица", извели операцију за "седам минута".

Пљачка Лувра
Пљачка Лувра

Ушли су у Музеј користећи мердевине како би ушли директно у Аполонову галерију, гдје су се фокусирали на двије витрине, рекао је министар.

Отворена је истрага због организиране крађе и планирања почињења злочина, а истрага је повјерена "бригади за сузбијање бандитизма (БРБ) одјела за криминалистичке истраге, уз подршку Централног уреда за борбу против трговине културним добрима (ОЦБЦ)", рекли су из паришког тужилаштва за АФП, додајући да се тачна штета "тренутно процјењује".

Фокус истраге је на југоисточном углу зграде с погледом на ријеку Сену. Видљиве су велике мердевине, какве се на примјер могу видјети на ватрогасном возилу.

Постављене су на механичко дизало, врсту која се користи по цијелом Паризу за доставу намјештаја у станове на горњим спратовима.

Врх мердевина додирује балкон и чини се да су тако тројица лопова приступила једном од горњих спратова, пише Би-Би-Си.

Били су наоружани малим моторним пилама, према полицијском извору. Након њиховог бијега пронађен је и скутер.

Лувр, који је 2024. године примио готово 9 милиона посјетиоца, од којих је 80 посто било странаца, објавио је на X-у да ће данас остати "затворен због ванредних разлога", преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Luvr

pljačka

Француска

Париз

muzej

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

Свијет

Научници шокирали: Област слабог земљиног магнетног поља убрзано расте

3 ч

0
Војни авион

Свијет

Кијевске снаге у проблему: Руси бацили прву навођењу ваздушну бомбу?

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

3 ч

0
Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

Свијет

Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner