Саркози у уторак почиње издржавање петогодишње затворске казне

Извор:
СРНА
19.10.2025
13:29
Бивши француски предсједник Никола Саркози, који ће у уторак почети издржавање петогодишње затворске казне, рекао је да се не плаши одласка у затвор, пише лист "Трибјун диманш".
Саркози, који је проглашен кривим за покушај нелегалног финансирања предсједничке кампање 2007. године новцем из Либије, требало би да буде затворен у париском затвору Санте 21. октобра.
Он је изјавио да је већ спаковао кофере и да се осјећа мирно пред почетак издржавања казне.
"Не плашим се затвора. Држаћу главу високо, чак и испред капија Сантеа", рекао је Саркози и додао да неће тражити посебне привилегије.
Бивши предсједник је рекао листу да не жели да се жали или да према њему осјећају сажаљење док буде иза решетака. Открио је да планира да проведе вријеме у затвору пишући књигу.
Саркози тврди да је невин и уложио је жалбу на пресуду.
