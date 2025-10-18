У овом затвору ће бити Никола Саркози

Извор:
Агенције
18.10.2025
17:05
Коментари:0
Бивши француски предсједник Никола Саркози биће затворен у изолационом одјељењу затвора Ла Санте у Паризу од уторка, 21. октобра, објавио је BFMTV, позивајући се на изворе.
Саркози је у септембру осуђен за криминалну завјеру поводом финансирања његове предсједничке кампање 2007. године средствима из Либије, у замјену за дипломатске услуге тадашњем лидеру те земље Моамеру Гадафију.
Иако се жалио на пресуду, одложени налог за хапшење примјењује се одмах, док ће жалбени поступак бити настављен.
Затвор Ла Санте смјештен је насупрот дома за старе у стамбеном дијелу париског 14. арондисмана, а током протеклих 150 година у њему су затворске казне издржавале многе познате личности, међу којима је и један од најтраженијих терориста на свијету 1970-их и 1980-их година прошлог вијека, Иљић Рамирез Санчез, звани „Карлос Шакал“.
У њему је крајем 19. вијека био затворен и официр француске војске јеврејског поријекла Алфред Драјфус, који је због антисемитизма био погрешно осуђен за издају, а недавно и Александар Бенала, помоћник и бивши тјелохранитељ француског предсједника Емануела Макрона, који је осуђен на затворску казну након што је снимљен како туче демонстранте.
Затвор Ла Санте изграђен је 1867. године, са препознатљивим радијалним распоредом осмишљеним да затвореницима пружи осјећај сталног надзора, а недавно је реновиран и модернизован.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму