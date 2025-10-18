Извор:
18.10.2025
16:12
Замјеник предсједника Савјета безбједности Руске федерације Дмитириј Медведев је рекао да је предсједник САД Доналд Трамп током састанка са "кукавим просјаком", како је назвао Владимира Зеленског, рекао једну очигледну, али веома занимљиву ствар, односно "нека Русија и Украјина признају да су побједнице у овом сукобу".
"Да, тако често буде после војних сукоба. Али, то није наш случај", навео је Медведев и додао да "није ствар у томе да нам је потребна побједа под условима које сви знамо. То је аксиом".
"Чињеница је да садашња бандеровска банда ни под којим условима неће бити призната као побједник код куће. И нарко-вампир и његови другови то одлично разумију. Не само бијесни украјински нацисти, већ ни његови политички ривали, неће му опростити губитак територије. Стога, крај сукоба значи смрт режима. Дакле, Трампова теза овде не важи", навео је он на Телеграму.
Медведев је рекао да је главни миротворац успјешно одиграо "томахавк". На свој карактеристичан начин, узбуркао је светско јавно мњење, додао је, и завршио је игру у најбољим традицијама слања нуклеарних подморница. "Извини, брате, нисмо сами тамо."
"Мора се признати да је Трамп и даље прилично чврст у свом ставу: Ово није мој рат, све је крив онај идиот Б. Међутим, чак је и тај идиот био против слања оружја дугог домета бандеровцима", навео је Медведев.
Додао је да ово, наравно, није крај кијевског наоружавања.
"Више тога тек долази, и морамо бити спремни на било какав развој догађаја", указао је замјеник предсједника Савјета безбједности РФ.
Подсјетимо, Зеленски се у петак састао са Трампом у Бијелој кући и осим похвала за одијело није добио ништа добро.
