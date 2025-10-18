Logo

Европа увезла рекордну количину течног природног гаса

Извор:

СРНА

18.10.2025

11:45

Коментари:

0
Европа је током љетње сезоне увезла рекордну количину течног природног гаса /ЛНГ/ од преко 76,5 милијарди метара кубних, према прорачунима агенције ТАСС заснованим на подацима Гасне инфраструктуре Европе.

Претходни рекордни увоз ЛНГ у периоду од априла до октобра постављен је 2023. године са 76,3 милијарде метара кубних гаса.

Очекује се да ће земље ЕУ до краја године наставити да увозе ЛНГ.

Од почетка године, прилив ЛНГ из терминала у европски систем за пренос гаса је на рекордном нивоу и већ је премашио 110 милијарди метара кубних.

Раније је Међународна агенција за енергију извијестила да је увоз ЛНГ у Европу достигао историјски максимум у првој половини године и да би могао да остане на рекордном нивоу до краја 2025. године.

Европа

