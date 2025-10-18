Logo

Хиљаде људи у Великој Британији тужило Џонсон и Џонсон

Извор:

Танјуг

18.10.2025

10:00

Коментари:

0
Против америчке компаније Џонсон и Џонсон у Великој Британији је поднијета велика тужба, која се односи на 3.000 људи, у којој се фирма оптужује да је свјесно продавала беби пудер контаминиран азбестом, преноси Би-би-си.

У тужби, која се позива на интерне меморандуме и научне извјештаје, се наводи да је компанија Џонсон и Џонсон још 1960-их година била свјесна да њен пудер у праху на бази минерала садржи влакнасте облике талка, као што су тремолит и актинолит, који се када су у влакнастом облику класификују као азбест, и повезују се са потенцијално смртоносним карциномима.

У тужби се наводи да, упркос сазнању да су минерали директно повезани са раком, компанија Џонсон и Џонсон никада није издала упозорења на паковању свог беби пудера, већ да је умјесто тога покренула агресивне маркетиншке кампање приказујући пудер као симбол чистоће и безбједности.

Крвна група

Здравље

Тест крви открива 50 врста рака

Компанија је поријекла оптужбе, као и све тврдње да је свјесно продавала беби пудер контаминиран азбестом.

У саопштењу, издатом у име фирме, наводи се да је њихов беби пудер "испуњавао све потребне регулаторне стандарде, да не садржи азбест и не изазива рак".

Поступак у Великој Британији одражава опсежне парнице у Сједињеним Америчким Државама, гдје је поднијето више тужби, а подносиоцима захтјева досуђена је одштета у износу од милијарде долара.

Адвокати тужилаца процјењују да би одштета која се тражи у Великој Британији могла да достигне стотине милиона евра и да би тужба могла да постане највећи случај одговорности за производ у британској историји.

Тагови:

DŽonson i DŽonson

Велика Британија

Tužba

Коментари (0)
