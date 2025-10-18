Logo

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

Извор:

Б92

18.10.2025

08:41

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

Мушкарац осуђен за убиство четворочлане породице у Фениксу прије више од 30 година погубљен је данас смртоносном ин‌јекцијом у америчкој савезној држави Аризони, у другој егзекуцији у тој савезној држави ове године.

Ричард Кенет Џерф (55) убијен је смртоносном ин‌јекцијом због убистава брачног пара Алберта Патрише Луне, њихове кћерке Рочел (18) и сина Дејмијена (5), у њиховом дому 14. септембра 1993, наводи АП.

"Те четири невине жртве заслужују правду, а њихови најмилији заслужују затварање поглавља", изјавила је генерална тужитељка Аризоне Крис Мејз.

Према оптужници, Џерф је за крађу електронских уређаја оптужио члана породице Алберта Луну па се одлучио на освету и појавио се на вратима дома породице неколико мјесеци касније тврдећи да доноси цвијеће.

Ричард Кенет Џерф (55)
Ричард Кенет Џерф (55)

Надлежни тврде да је сексуално напао Рочел, пресјекао јој гркљан, Алберта ударио металном бејзбол палицом, а затим га убио ножем и ватреним оружјем.

Патриша и Дејмијен су били везани за кухињске столице, прије него што су и они убијени.

"Према свим извјештајима, процес је протекао по плану и без инцидената", изјавио је замјеник директора Одељења за поправне институције Аризоне Џон Барсело на конференцији за новинаре послије егзегуције Џерфа.

Џерф, који је провео више од 29 година у затвору, одбио је да тражи помиловање.

Погубљење Џерфа је четврто у САД током претходне недеље, а 39. у години.

