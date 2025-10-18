Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

Извор:
Мушкарац осуђен за убиство четворочлане породице у Фениксу прије више од 30 година погубљен је данас смртоносном инјекцијом у америчкој савезној држави Аризони, у другој егзекуцији у тој савезној држави ове године.
Ричард Кенет Џерф (55) убијен је смртоносном инјекцијом због убистава брачног пара Алберта Патрише Луне, њихове кћерке Рочел (18) и сина Дејмијена (5), у њиховом дому 14. септембра 1993, наводи АП.
"Те четири невине жртве заслужују правду, а њихови најмилији заслужују затварање поглавља", изјавила је генерална тужитељка Аризоне Крис Мејз.
Према оптужници, Џерф је за крађу електронских уређаја оптужио члана породице Алберта Луну па се одлучио на освету и појавио се на вратима дома породице неколико мјесеци касније тврдећи да доноси цвијеће.
Надлежни тврде да је сексуално напао Рочел, пресјекао јој гркљан, Алберта ударио металном бејзбол палицом, а затим га убио ножем и ватреним оружјем.
Патриша и Дејмијен су били везани за кухињске столице, прије него што су и они убијени.
"Према свим извјештајима, процес је протекао по плану и без инцидената", изјавио је замјеник директора Одељења за поправне институције Аризоне Џон Барсело на конференцији за новинаре послије егзегуције Џерфа.
Џерф, који је провео више од 29 година у затвору, одбио је да тражи помиловање.
Погубљење Џерфа је четврто у САД током претходне недеље, а 39. у години.
