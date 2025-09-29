11 чланова породице осуђено на смрт

Извор:
Агенције
29.09.2025
19:06
Суд у Кини осудио је данас на смрт 11 чланова породице Минг која се бавила криминалним активностима у Мијанмару, јавила је кинеска CCTV.
Десетине чланова те породице проглашено је кривим за спровођење криминалних радњи, а многи од њих добили су дуге затворске казне.
Породица Минг радила је за један од четири клана који су управљали градом Лаукаи, у близини границе са Кином, претворивши га у центар за коцкање, дрогу и друге врсте криминала, пренио је BBC.
Власти Мијанмара ухапсиле су велики број чланова ових кланова 2023. и изручиле их Кини.
Укупно 39 чланова породице Минг осуђено је данас у граду Венџоу на истоку Кине, од којих је њих 11 осуђено на смрт, док је 11 добило казне доживотног затвора, јавила је CCTV.
Остали чланови породице осуђени су на казне од пет до 24 године затвора.
Како је навео суд, они су се бавили преварама са телекомуникацијама, илегалним казинима, трговином дрогом и проституцијом.
Овим казнама, Кина "сигнализира одлучност" да оштро поступа према криминалним активностима на својим границама, наводи BBC.
