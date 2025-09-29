Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

29.09.2025
18:23
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас, пред почетак састанка са израелским премијером Бењамином Нетањахуом у Бијелој кући, да је увјерен да ће мировни споразум између Изаела и Хамаса може брзо да буде постигнут.
Након што се руковао са Нетањахуом на трему Западног крила Бијеле куће Трамп је рекао да је "веома увјерен" да се мир у Гази може брзо постићи, преноси CNN.
Трамп и Нетањаху ће разговарати у Овалном кабинету, након чега ће одржати заједничку конференцију за новинаре, преноси Танјуг.
Прије уласка у Бијелу кућу обојица су показали подигнути палац.
Ово је Нетањахуова четврта посјета Бијелој кући од почетка другог Трамповог мандата.
Очекује се да ће двојица лидера разговарати о примирју у Гази и споразуму о таоцима.
