Додон: Изборни резултати не одржавају вољу грађана

Извор:

СРНА

29.09.2025

16:19

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Лидер молдавске Партије социјалиста Игор Додон изјавио је да резултати парламентарних избора не одражавају вољу грађана Молдавије већ су постигнути, захваљујући западној дијаспори и административном ресурсу власти, те најавио да ће их опозиција оспоравати због бројних нерегуларности.

"Већина грађана Молдавије, који живе у земљи, категорички је незадовољна резултатима избора. Опозиција је унутар државе освојила више гласова од власти, што се јасно осјетило и на протестима испред Централне изборне комисије. Међутим, власт користи провокаторе који скандирају `Слава Украјини` и покушавају да изазову нереде", рекао је за "Спутњик" Додон који је и некадашњи предсједник Молдавије.

Додон је напоменуо да је побједа владајуће партије Маје Санду представљена као "побједа Европе над Русијом", али да је суштински то Пирова побједа јер ће у наредним мјесецима незадовољство грађана расти.

Он каже да је партија Сандуове обезбједила већину мандата искључиво захваљујући гласовима дијаспоре у ЕУ.

Додон је издвојио три кључне групе злоупотреба ─ коришћење административног ресурса од е власти, масовно ускраћивање права гласа становницима Придњестровља, али и лажне дојаве о минирању изборних мјеста у земљи и иностранству, што је ометало процес гласања.

Патриотски блок, чији је дио и Додон, освојио је 28 одсто гласова унутар земље и 24 процента са урачунатом дијаспором, док је владајућа Партија акције и солидарности освојила 50,2 одсто гласова.

"Ми ћемо формирати највећу опозициону фракцију са 46 мандата. Ако будемо дјеловали заједно, можемо постићи озбиљне резултате у парламенту", сматра Додон.

Moldavija

izbori

Коментари (0)
