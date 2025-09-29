Додон: Изборни резултати не одржавају вољу грађана

Извор:
СРНА
29.09.2025
16:19
Коментари:0
Лидер молдавске Партије социјалиста Игор Додон изјавио је да резултати парламентарних избора не одражавају вољу грађана Молдавије већ су постигнути, захваљујући западној дијаспори и административном ресурсу власти, те најавио да ће их опозиција оспоравати због бројних нерегуларности.
"Већина грађана Молдавије, који живе у земљи, категорички је незадовољна резултатима избора. Опозиција је унутар државе освојила више гласова од власти, што се јасно осјетило и на протестима испред Централне изборне комисије. Међутим, власт користи провокаторе који скандирају `Слава Украјини` и покушавају да изазову нереде", рекао је за "Спутњик" Додон који је и некадашњи предсједник Молдавије.
Додон је напоменуо да је побједа владајуће партије Маје Санду представљена као "побједа Европе над Русијом", али да је суштински то Пирова побједа јер ће у наредним мјесецима незадовољство грађана расти.
Он каже да је партија Сандуове обезбједила већину мандата искључиво захваљујући гласовима дијаспоре у ЕУ.
Додон је издвојио три кључне групе злоупотреба ─ коришћење административног ресурса од е власти, масовно ускраћивање права гласа становницима Придњестровља, али и лажне дојаве о минирању изборних мјеста у земљи и иностранству, што је ометало процес гласања.
Патриотски блок, чији је дио и Додон, освојио је 28 одсто гласова унутар земље и 24 процента са урачунатом дијаспором, док је владајућа Партија акције и солидарности освојила 50,2 одсто гласова.
"Ми ћемо формирати највећу опозициону фракцију са 46 мандата. Ако будемо дјеловали заједно, можемо постићи озбиљне резултате у парламенту", сматра Додон.
