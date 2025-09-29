БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

29.09.2025
16:08
Коментари:0
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, а у заједничкој акцији са Полицијском управом у Смедереву и Безбједносно информативном агенцијом, ухапшено је 11 лица са подручја Велике Плане и Београда и то Ф.П., Н.Ћ., А.С., А.Б., Ђ.П.,С.П., Н.Ж., Н.Д., А.М., Н.С. и Д.М., због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела, расна и друга дискриминација и шпијунажа.
Постоје основи сумње да је осумњичени М.Г. који се налази у бјекству, поступајући по инструкцијама стране обавјештајне службе, на територији Републике Србије организовао и обучавао групу српских држављана – осумњичене Д.М., Б.Ђ., П.Ђ., Н.Ћ., А.С., Д.М., Ф.П., А.Б., Ђ.П., Н.Ж.,С.П., Н.С., Н.Д. и А.М., која група је, уз помагање К.С., имала за циљ да на основу разлике у раси, боји коже, вјерској припадности, националности и етничком поријеклу, на територији Републике Француске и Савезне Републике Њемачке, крши основна људска права и слободе зајемчене општеприхваћеним правилима међународног права и ратификованим међународним уговорима.
Такође, циљ им је био и да шире идеје које заговарају и подстрекавају мржњу, дискриминацију и насиље засноване на разликама у наведеним личним својствима одређених група људи.
Ове активности су реализовали у периоду од априла до септембра 2025. године, бацањем зелене боје на музеј Холокауста, неколико синагога и јеврејски ресторан, лепљењем наљепница са "геноцидним" садржајем, постављањем свињских глава код муслиманских вјерских објеката, све на подручју Париза, као и испред Бранденбуршке капије у Берлину, постављањем бетонираних "скелета" са исписаним порукама.
