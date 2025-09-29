Logo

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Извор:

АТВ

29.09.2025

15:16

Фото: АТВ

Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Републике Српске, истакао је генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

- Не може Влада националног јединства. Не може бојкот избора. Може да Бошњаци бирају српске министре, предсједника Републике Српске, да идете у Сарајево на састанке са ОХР-ом и да имамо несигурност у нашим институцијама. Е не може. Још једном ћете кроз изборе видјети да српски народ то не дозвољава и да не жели хаос у институцијама Републике Српске - поручио је Амиџић опозицији у објави на Иксу.

Срђан Амиџић

prijevremeni izbori

СНСД

opozicija

