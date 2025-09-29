Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Извор:
АТВ
29.09.2025
15:16
Коментари:0
Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Републике Српске, истакао је генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
- Не може Влада националног јединства. Не може бојкот избора. Може да Бошњаци бирају српске министре, предсједника Републике Српске, да идете у Сарајево на састанке са ОХР-ом и да имамо несигурност у нашим институцијама. Е не може. Још једном ћете кроз изборе видјети да српски народ то не дозвољава и да не жели хаос у институцијама Републике Српске - поручио је Амиџић опозицији у објави на Иксу.
Не може Влада националног јединства. Не може бојкот избора. Може да Бошњаци бирају српске министре, предсједника Републике Српске, да идете у Сарајево на састанке са ОХР-ом и да имамо несигурност у нашим институцијама. Е НЕ МОЖЕ! Још једном ћете кроз изборе видјети да српски…— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) September 29, 2025
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Градови и општине
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
16
33
16
30
16
19
16
08
16
07
Тренутно на програму