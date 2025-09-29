Акт Љубише Петровића одбачен као незаконит

Извор:
СРНА
29.09.2025
14:34
Скупштина града Бијељина одбацила је данас као незаконит акт градоначелника Љубише Петровића о начину измирења дуга према Градској изборној комисији (ГИК) и свим лицима ангажованим на спровођењу избора.
"Градоначелник је у прошлој години одбио сва законска рјешења на који начин су могла да буду исплаћена средства ГИК-у и од нас тражи да како он крши закон, тако и ми да га кршимо", изјавила је по завршетку тематске сједнице предсједник Скупштине града Жељана Арсеновић и додала да су три таква рјешења била изводљива још крајем прошле године.
Петровић је у акту тражио да налоге за исплату потпише и предсједник Скупштине града, уз сагласност одборника.
Арсеновићева је упозорила на то да би понуђени преседан у случају дуговања Градске управе према ГИК-у могао убудуће да постане правило, јер се дугује и спортским клубовима, добављачима, запосленима у градским установама и предузећима, а навела је процјене да је буџет града већ у дефициту од 29 милиона КМ или чак 37.
Скупштина је од градоначелника затражила да у процедуру што прије упути план измирења неизмирених обавеза, како би се и дуг према лицима која су ангажована за изборе ријешио на законит начин, као и да се што прије достави и план ребаланса буџета града за ову годину.
Градоначелник Петровић је након тематске сједнице изјавио да неусвајање акта који је упутио значи да нема исплата накнада свима који су учествовали и изборном процесу прошле године и да у Бијељини нема пријевремених избора.
"У буџету града Бијељина за прошлу и ову годину предвиђено је укупно 1.040.000 КМ за рад ГИК-а, међутим, нити једна КМ из тих средстава није стављена на располагање овој комисији", саопштено је и данас из ове комисије.
Предсједник ГИК-а Бијељина Дијана Савић Божић дуже вријеме упозорава да због дуговања према лицима ангажованим на спровођењу избора, а има их око 3.000, неће моћи да буду спроведени никакви избори у Бијељини, која је друга по величини изборна јединица у Републици Српској.
Тренутно на програму