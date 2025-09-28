Logo

Дрварчани представили дрењину у Аустрији

Фото: Срна

Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији.

Дрварска делегација наступила је заједно са Туристичком организацијом Бањалука, Центром за развој пољопривреде и села из Бањалуке и Удружењем "Дрварска дрењина".

Начелник општине Дрвар Душица Рунић рекла је за Срну да је учешће на овој међународној манифестацији изузетна прилика за нова партнерства и промоцију дрварске дрењине као јединственог бренда.

"Дрењинарски крај у Аустрији изненађујуће подсјећа на наш – све је пажљиво упаковано у привредно-туристичку причу и инспирише нас да наставимо да градимо свој бренд. Захвална сам предсједнику Удружења Зорану Пећанцу који већ годинама чува и шири европску дрењинарску стазу", истакла је Рунићева.

Она је позвала све љубитеље аутентичних производа од дрењина да 4. октобра у Дрвару посјете 24. Привредно-туристичку манифестацију "Дан дрварске дрењине".

"Поносна сам на наше породице, посебно на жене чији производи по квалитету, укусу и амбалажи често надмашују европске и свјетске стандарде. Они су најбољи амбасадори нашег Дрвара", поручила је Рунићева.

Туристичку организацију Бањалука представљала је вршилац дужности директора Миња Шурлан, Центар за развој пољопривреде и села директор Драшко Илић, док је Удружење "Дрварска дрењина" предводио предсједник Зоран Пећанац.

Посјетиоци су уживали у дегустацији аутентичних производа од дрењине и упознали се са традицијом и обичајима дрварског краја, што је, како је оцијењено, значајан корак у јачању туристичке препознатљивости те општине.

