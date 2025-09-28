Logo

Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

Телеграф

28.09.2025

13:06

Фото: cottonbro studio/Pexels

Три особе су погинуле, а осам је рањено након што је особа са брода пуцала на бар на отвореном, на обали у приобалном граду Саутпорт у америчкој савезној држави Сјеверна Каролина, саопштила је данас портпаролка града Чајен Кечам.

Брод Америчке рибље компаније из којег је пуцано на бар на отвореном је након тога отпловио унутрашњим приобалним путем, преноси Еј-Би-Си њуз.

Полиција Црна Гора

Регион

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

Град је објавио обавјештење на својој Фејсбук страници у којем упозорава на "извјештаје о активном стријелцу" који се потенцијално још налази дуж обале, непосредно прије 22 часа по локалном времену а становницима је препоручено да избјегавају то подручје и остану у својим домовима.

Саутпорт је град са око 4.300 становника близу ушћа ријеке Кејп Фир.

Пуцњава

Sjeverna Karolina

