Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

Извор:
Телеграф
28.09.2025
13:06
Коментари:0
Три особе су погинуле, а осам је рањено након што је особа са брода пуцала на бар на отвореном, на обали у приобалном граду Саутпорт у америчкој савезној држави Сјеверна Каролина, саопштила је данас портпаролка града Чајен Кечам.
Брод Америчке рибље компаније из којег је пуцано на бар на отвореном је након тога отпловио унутрашњим приобалним путем, преноси Еј-Би-Си њуз.
Регион
Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца
Град је објавио обавјештење на својој Фејсбук страници у којем упозорава на "извјештаје о активном стријелцу" који се потенцијално још налази дуж обале, непосредно прије 22 часа по локалном времену а становницима је препоручено да избјегавају то подручје и остану у својим домовима.
Саутпорт је град са око 4.300 становника близу ушћа ријеке Кејп Фир.
Економија
24 мин0
Здравље
31 мин0
Свијет
33 мин0
Занимљивости
38 мин0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму