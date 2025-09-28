Logo

Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан

28.09.2025

12:38

Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан
Фото: Flo Maderebner/Pexels

Због првог озбиљнијег овосезонског снијега који је падао на Алпама дошло је до затварања бројних путева и отежаног саобраћаја у неколико земаља, рачунајући Швајцарску, Италију и Француску.

Неколико швајцарских планинских превоја било је затворено у суботу јер је на подручјима изнад 2.000 метара пало до 20 центиметара снијега.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Хорор у Хрватској: Пет затвореника се сексуално иживљавало над шестим

Према подацима са веб странице Туристичког клуба Швајцарске (ТЦС) у суботу послијеподне, пријевоји Фурка, Готтхард, Гримсел, Нуфенен, Прагел, Сан Бернардино и Сустен затворени су из безбједносних разлога. Зимско затварање ових рута обично се одвија између новембра и маја или јуна.

Током ових ограничења повремено су се дешавале гужве испред тунела Готтхард. Губитак времена путовања према југу износио је до сат и по, а путовања према сјеверу до сат и 20 минута. ТЦС је препоручио алтернативну руту преко тунела Сан Бернардино.

Савезни завод за метеорологију и климатологију прогнозирао је сњежну границу између 1.600 и 2.000 метара за суботу.

zemljotres potres

Друштво

Земљотрес у БиХ

Изнад тога, до вечери се очекивало и до 20 нових центиметара снијега, посебно у централним Алпама.

Ове сњежне падавине узроковане су такозваним висинским минимумом.

