Снијег направио хаос: Бројни путеви затворени, саобраћај отежан

28.09.2025
12:38
Коментари:0
Због првог озбиљнијег овосезонског снијега који је падао на Алпама дошло је до затварања бројних путева и отежаног саобраћаја у неколико земаља, рачунајући Швајцарску, Италију и Француску.
Неколико швајцарских планинских превоја било је затворено у суботу јер је на подручјима изнад 2.000 метара пало до 20 центиметара снијега.
Регион
Хорор у Хрватској: Пет затвореника се сексуално иживљавало над шестим
Према подацима са веб странице Туристичког клуба Швајцарске (ТЦС) у суботу послијеподне, пријевоји Фурка, Готтхард, Гримсел, Нуфенен, Прагел, Сан Бернардино и Сустен затворени су из безбједносних разлога. Зимско затварање ових рута обично се одвија између новембра и маја или јуна.
Sterke sneeuwval zorgden de afgelopen 12 uur voor verse sneeuw op de hoger gelegen centrale Zwitserse en aangrenzend Italiaanse Alpenwegen. Nadat de #Furka- en #Nufenenpass al waren afgesloten onderging de #Gotthardpas met 20 tot 30 cm sneeuw eenzelfde lot. Bijzonder… pic.twitter.com/WcNKuAfBfe— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) September 27, 2025
Током ових ограничења повремено су се дешавале гужве испред тунела Готтхард. Губитак времена путовања према југу износио је до сат и по, а путовања према сјеверу до сат и 20 минута. ТЦС је препоручио алтернативну руту преко тунела Сан Бернардино.
Савезни завод за метеорологију и климатологију прогнозирао је сњежну границу између 1.600 и 2.000 метара за суботу.
Друштво
Земљотрес у БиХ
Изнад тога, до вечери се очекивало и до 20 нових центиметара снијега, посебно у централним Алпама.
Ове сњежне падавине узроковане су такозваним висинским минимумом.
Свијет
56 мин0
Хроника
58 мин0
Хроника
1 ч1
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму