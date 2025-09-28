Logo

Детаљи стравичне несреће у Босанском Петровцу: Страдао малољетник, више повријеђених

28.09.2025

Седамнаестогодишњак Ф. П. је погинуо, а четири особе су тешко повријеђене од којих је једна критично, када је "голф 2" у којем су били слетио с коловоза.

Незгода се десила на путу Врточе-Крњеуша у близини Босанског Петровца.

"У незгоди је учествовало једно возило које је слетио с пута. Нажалост смртно је страдало малољетно лице рођено 2008. године. Четири лица су повријеђена и једно се налази у критичном стању-рекао је "Гласу" портпарол Министарства унутрашњих послова Унско Санског кантона (МУП УСК) Абдулах Керановић

Тајфун-Вијетнам-280925

Свијет

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

Додао је да су сви повријеђени превезени у Кантоналну болницу Ирфан Љубијанкић у Бихаћу.

"Полиција је обавила увиђај и у току је истрага како би се утврдиле све околности ове незгоде, како је до ње дошло и шта је узрок. Више информација не можемо да кажемо док се истрага не оконча", рекао је Керановић

