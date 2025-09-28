Детаљи стравичне несреће у Босанском Петровцу: Страдао малољетник, више повријеђених

Извор:
Глас Српске
28.09.2025
12:18
Коментари:1
Седамнаестогодишњак Ф. П. је погинуо, а четири особе су тешко повријеђене од којих је једна критично, када је "голф 2" у којем су били слетио с коловоза.
Незгода се десила на путу Врточе-Крњеуша у близини Босанског Петровца.
"У незгоди је учествовало једно возило које је слетио с пута. Нажалост смртно је страдало малољетно лице рођено 2008. године. Четири лица су повријеђена и једно се налази у критичном стању-рекао је "Гласу" портпарол Министарства унутрашњих послова Унско Санског кантона (МУП УСК) Абдулах Керановић
Свијет
Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама
Додао је да су сви повријеђени превезени у Кантоналну болницу Ирфан Љубијанкић у Бихаћу.
"Полиција је обавила увиђај и у току је истрага како би се утврдиле све околности ове незгоде, како је до ње дошло и шта је узрок. Више информација не можемо да кажемо док се истрага не оконча", рекао је Керановић
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму