Умро мушкарац који је брутално претучен, нападач га шутирао у стомак

Извор:
Телеграф
28.09.2025
11:28
Коментари:0
М. Ц. (30) ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка телесна повреда.
Он се сумњичи да је током ноћи, 27. септембра, у Лештанима, општина Гроцка, задао више удараца ногом четрдесетчетворогодишњем мушкарцу у предјелу стомака.
Свијет
Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!
Повријеђени мушкарац је збринут у Ургентном центру, где су му констатоване тешке телесне повреде опасне по живот, након чега је преминуо.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
13
13
12
13
07
13
06
13
00
Тренутно на програму