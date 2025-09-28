Logo

Умро мушкарац који је брутално претучен, нападач га шутирао у стомак

Телеграф

28.09.2025

11:28

Умро мушкарац који је брутално претучен, нападач га шутирао у стомак
Фото: Танјуг

М. Ц. (30) ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка телесна повреда.

Он се сумњичи да је током ноћи, 27. септембра, у Лештанима, општина Гроцка, задао више удараца ногом четрдесетчетворогодишњем мушкарцу у предјелу стомака.

Putin Tramp-15082025

Свијет

Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

Повријеђени мушкарац је збринут у Ургентном центру, где су му констатоване тешке телесне повреде опасне по живот, након чега је преминуо.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

(Телеграф.рс)

