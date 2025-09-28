Комшије испричале све о унуку који је заклао бабу и дједа: Давали му новац, а на крају их је убио

Извор:
Телеграф
28.09.2025
09:55
Осумњичени Милош М. (39) из околине Деспотовца, који се терети за убиства дједе Момчила (79) и бабе Живадинке (76) Радосављевић, према ријечима комшија, однедавно се доселио код њих у породичну кућу.
Подсјетимо, двоструко убиство догодило се јуче у породичној кући Радосављевића у селу Богава код Деспотовца. Њихова тела у локви крви нашао је зет који је дошао да их обиђе и који је био забринут због тога што се деда и баба нису јављали на телефон. У пратњи полиције ушао је у породичну кућу и затекао језив призор.
"Осумњиченог Милоша М. знамо на "здраво, здраво" и нисмо имали прилике много да причамо с њим. Није ожењен и нема дјецу, а живео је у суседном селу Дубока са оцем, јер му мајка, иначе ћерка убијених, живи и ради у Италији. Неко од комшија је навео да је и отац Милош М. прије неколико година отишао у Италију и да је он остао сам у кући у Дубокој", каже комшија и додаје:
"Вјероватно је дошао како би га баба и деда хранили. Прича се да је волио да попије, ко ће га знати шта је од тога истина. Жао ми је много тих људи. Момчило и Живадинка су лијепо живели и зарађивали. Били су газде, бавили су се пољопривредом и све што су стекли било је са њихових десет прстију. Давали су новац Милошу и жељели су увијек да му помогну, а сад су се ваљда посвађали због тога и он их је на крају убио."
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Јагодини, а дежурни тужилац наложио је да се тијела пошаљу на обдукцију. Потрага за осумњиченим М. М. и даље траје.
