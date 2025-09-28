Logo

Вијетнам на удару тајфуна: Затворени аеродроми, хиљаде људи евакуисано

СРНА

28.09.2025

09:32

Фото: Танјуг/АП

Власти Вијетнама затвориле су аеродроме и евакуисале више хиљада људи у потенцијално погођеним подручјима док се све јачи тајфун "Буалои" креће ка овој земљи.

Према подацима вијетнамске националне метеоролошке агенције, очекује се да ће тајфун, ношен вјетром који дува брзином од око 133 километра на час, стићи до копна у централном Вијетнаму касно данас по локалном времену, раније него што су биле претходне прогнозе.

"Ово је олуја која се креће брзо, два пута брже од просјека, са јаким интензитетом и широким подручјем утицаја. Способна је да истовремено изазове више природних катастрофа, укључујући јаке вјетрове, обилне падавине, бујичне и приобалне поплаве и клизишта", додала је агенција.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Обуците се топлије: Данас нас очекује пад температура

Из владе је саопштено да су власти у централној провинцији Ха Тинх почеле су евакуацију више од 15.000 људи, а хиљаде војника је у приправности.

Управа цивилног ваздухопловства саопштила је да је Вијетнам од данас обуставио операције на четири приобална аеродрома, укључујући међународни аеродром у Данангу, и прилагодио вријеме поласка неколико летова.

Јаке кише су већ изазвале поплаве у Хуеу и Куанг Трију. Тајфун је претходно погодио Филипине гдје је погинуло најмање 10 људи.

Са дугом обалом окренутом ка Јужном кинеском мору, Вијетнам често погађају тајфуни који су често смртоносни. Прошле године, тајфун "Јаги" је усмртио око 300 људи и проузроковао материјалну штету од 3,3 милијарде долара.

Vijetnam

tajfun

