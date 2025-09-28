Logo

Обуците се топлије: Данас нас очекује пад температура

АТВ

28.09.2025

09:18

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво до потпуно облачно и свежије, током дана очекује се пролазна киша.

У Херцеговини послије подне развој облака који ће условити локалну кишу и пљускове с грмљавином, а биће и вјетровито. На сјеверу престанак падавина и постепено разведравање, а увече ново јаче наоблачење које ће у наредној ноћи довести до пролазне кише. На југу ведро.

Вјетар слаб до умјерен, на ударе у вишим предјелима појачан, у Херцеговини у другом делу дана и јак, углавном сјеверних смјерова, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Небојша Павковић

Србија

Генерал Павковић би могао већ данас да стигне у Београд

Из Федералног хдрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме са слабом кишом или локалним пљуском.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Чемерно и Хан Пијесак девет, Гацко, Калиновик, Кнежево 10, Соколац 11, Тузла, Србац, Мркоњић Град, Сребреница, Бијељина и Добој 12, Рудо, Билећа, Зеница, Зворник, Бањалука, Шипово и Вишеград 13, Нови Град, Сански Мост и Фоча 14, Приједор и Требиње 15, Мостар 18 степени Целзијусових.

Временска прогноза

