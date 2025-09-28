За осам мјесеци у Српској 40 рођено близанаца

Извор:
За осам мјесеци ове године рођено је 40 близанаца у Клиници за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Како је за "Независне новине" рекла Звјездана Ритан Мичић, специјалиста гинекологије и акушерства у овој здравственој установи, ове године рођено је укупно 2.046 беба, а обављено је 2.006 порођаја.
"Број близаначких трудноћа у наведеном периоду био је 40, али у овој години нисмо имали порођај тројки и четворки", казала је Ритан Мичићева.
Појаснила је да један од најзначајнијих помака у посљедњих неколико година јесте пораст броја очева који присуствују порођају.
"У осмомјесечном периоду ове године, чак 446 очева било је уз своје партнерке у тренутку рођења дјетета, што је за 47 одсто више у односу на исти период 2024. године, када је тај број износио 303. Током цијеле прошле године присуство очева забиљежено је у 483 случаја, што показује да је број већ сада премашио скоро цијелу прошлогодишњу статистику и то за само осам мјесеци", рекла је Ритан Мичићева.
Како је рекла, важно је нагласити да је услуга присуства партнера на порођају потпуно бесплатна и да је процедура веома једноставна.
"Потребно је да трудница лично поднесе захтјев, при чему је једини неопходан документ лична карта. Присутна особа се у документацији води као 'особа од повјерења', али у највећем броју случајева то је управо отац дјетета", додаје Ритан Мичићева.
Појашњава да паралелно с повећањем присуства партнера на порођају, расте и број породиља које се одлучују на епидуралну анестезију, савремену и ефикасну методу ублажавања порођајног бола.
"У периоду јануар-август ове године, ову опцију изабрало је 489 трудница, што представља 24,37 одсто укупног броја порођаја. У поређењу с истим периодом прошле године, број корисница епидуралне анестезије повећан је за пет одсто, што указује на растуће повјерење у ову медицинску услугу", казала је Ритан Мичићева.
Појашњава да цијена епидуралне анестезије износи 250 КМ, а уплата се врши након порођаја, прије отпуста пацијенткиње из болнице.
"Сама процедура се обавља под надзором анестезиолошког тима, уз претходни љекарски преглед и сагласност породиље.
Све чешће присуство очева порођају, као и раст броја жена које се одлучују за савремене методе ублажавања бола, одраз су шире промјене друштвеног става према порођају и родитељству.
Један од очева који је присуствовао породу своје супруге истиче за "Независне новине" да је то је најпосебнији тренутак његовог живота.
"Присуствовати порођају своје супруге није било лако, било је напето, емотивно, понекад и застрашујуће, али било је и најљепше искуство које сам доживио, али када сам чуо плач наше бебе, цијели свијет је на тренутак стао", казао је он.
Истиче да ју је гледао како се бори надљудском снагом, храброшћу и љубављу.
"Тај тренутак када сам држао нашу бебу први пут... то се не може описати ријечима. Био сам преплављен емоцијама, радошћу, олакшањем, захвалношћу", истиче овај поносни отац.
Маја Савановић Зорић, психолог и системски породични психотерапеут, сматра да растући тренд присуства очева на порођају и све већа употреба епидуралне анестезије нису само медицински феномени, већ огледало шире друштвене и културолошке промјене у начину на који разумијемо родитељство, партнерски однос и саму улогу породице.
"За мајку, присуство партнера у порођајној сали има вишеструко значење. Она није сама у тренутку интензивног бола и страха, него уз њу стоји особа којој вјерује и с којом дијели најважнији тренутак. То значајно смањује осјећај рањивости и усамљености, а код многих жена јача и осјећај сигурности да ће бити саслушане и подржане. За очеве, ово искуство често мијења саму перцепцију очинства - то више није улога која почиње тек када дијете дође кући, већ процес који почиње од првог тренутка рођења. Многи мушкарци свједоче да су управо тада први пут осјетили снажан емотивни набој, одговорност и везу са дјететом", казала је Савановић Зорићева.
Додаје да се, када се говори о епидуралној анестезији и савременим методама ублажавања бола, примјећује још један значајан помак.
"Некада се бол у порођају схватао као нешто што жена 'мора' издржати, па чак и као симбол жртвовања. Данас, међутим, жене отвореније траже медицинску подршку како би прошле кроз порођај с мање патње и уз више осјећаја контроле над сопственим тијелом. То можемо посматрати и као облик еманципације, али и као промјену у друштвеном ставу према мајчинству и родитељству - оно не треба да почива на издржавању и подношењу бола, већ на бризи, подршци и поштовању достојанства жене", казала је она.
Додаје да је важно истаћи да у посљедње вријеме често чује и дискусије међу самим љекарима и стручњацима, гдје постоје подијељена мишљења.
"Док једни снажно подржавају епидуралну анестезију и присуство очева, други изражавају резерву и подсјећају на могуће компликације, као и на потребу да порођај остане медицински контролисан процес. Ова размјена мишљења заправо показује колико је важно да друштво води отворен дијалог о порођају, не само као медицинском догађају, већ и као психолошком и породичном искуству", додала је она.
