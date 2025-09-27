Крстовдан у манастиру Часног Крста на Крстовој Гори

Извор:
АТВ
27.09.2025
19:36
У Теслићу је данас све у знаку крста. И чини се да сви путеви воде на Крстову Гору. Баш ту се окупио вјерни народ и уз молитву поклонио часном крсту. Прославили су Крстовдан – крсну славу манастира Часног Крста. Кажу, сваки педаљ на овој гори испуњен је молитвом.
"Ко се крстом крсти, данас пости. На Крстовдан се пости, Боже ти хвала Господе, да сваког сачува", рекла је Деса Игњић, Теслић.
"Све у знаку крста, јашта. То је тако се и крстимо. И такви су нам обичаји", рекла је Богдан Ђурић, Теслић.
"Само сазнање да ми ово имамо, да су ту монахиње, да је ово манастир. Срце пуно, душа пуна, све је пуно", рекла је Мила Тодоровић, Теслић.
Крстовдан је један од највећих православних празника. На овај дан слави се Воздвижење Часног крста - помен на догађај када је пронађен крст на којем је распет Исус Христос.
"Цео живот нас православних хришћана је уствари у знаку крста, ми се крстолики рађамо, са крстом одлазимо. Крст је дрво живота, крст је наш пут, наш пут, истина и живот", рекла је монахиња Серафима настојатељица манастира Часног Крста на Крстовој Гори у Теслићу
Часни крст висок 33 метра, као симбол 33 године Христовог живота, на самом улазу у Теслић, подигнут је 2003. године. Деценију касније почела је и градња цркве. А крајем прошле године основан је женски манастир Часног Крста.
Крст је постао симбол Теслића, прво што сви виде када дођу у овај град. А Крстова Гора и манастир Часнога Крста мјесто молитви и масовног окупљања народа. Са овог светог мјеста, које видите иза мене, кажу - наставиће да шире православље и преносе на младе нараштаје.
