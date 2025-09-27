Сутра облачно и свјежије вријеме

Извор:
СРНА
27.09.2025
15:22
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно и свјежије вријеме, уз максималну температуру ваздуха до 22 степена Целзијусова.
Ујутро се киша очекује на сјеверу, док је у наставку дана пролазна киша могућа и у осталим предјелима, а до краја дана у већини предјела требало би бити углавном суво.
Ново наоблачење са сјевера које ће довести до пролазне кише очекује се у ноћи на понедјељак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у вишим предјелима појачан, док ће у Херцеговини у другом дијелу дана бити јак, сјеверни.
Минимална температура ваздуха биће од десет до 15, док ће максимална бити од 16 до 22 степена Целзијусова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас преовладава претежно облачно вријеме, а у централним, источним и западним дијеловима забиљежени су локални пљускови.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 13, Калиновик и Хан Пијесак 14, Кнежево 15, Соколац, Србац, Сански Мост и Тузла 17, Добој, Нови Град, Приједор и Сребреница 18, Бањалука, Бијељина, Гацко, Мркоњић Град и Рибник 19, Вишеград, Рудо, Шипово и Јајце 20, Сарајево 21, Ливно 22, Зеница 23, Билећа и Требиње 24, те Мостар 26 степени Целзијусових.
