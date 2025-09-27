Logo

Сутра облачно и свјежије вријеме

Извор:

СРНА

27.09.2025

15:22

Коментари:

0
Сутра облачно и свјежије вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до потпуно облачно и свјежије вријеме, уз максималну температуру ваздуха до 22 степена Целзијусова.

Ујутро се киша очекује на сјеверу, док је у наставку дана пролазна киша могућа и у осталим предјелима, а до краја дана у већини предјела требало би бити углавном суво.

Ново наоблачење са сјевера које ће довести до пролазне кише очекује се у ноћи на понедјељак, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у вишим предјелима појачан, док ће у Херцеговини у другом дијелу дана бити јак, сјеверни.

Срђан Мазалица

БиХ

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

Минимална температура ваздуха биће од десет до 15, док ће максимална бити од 16 до 22 степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас преовладава претежно облачно вријеме, а у централним, источним и западним дијеловима забиљежени су локални пљускови.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 13, Калиновик и Хан Пијесак 14, Кнежево 15, Соколац, Србац, Сански Мост и Тузла 17, Добој, Нови Град, Приједор и Сребреница 18, Бањалука, Бијељина, Гацко, Мркоњић Град и Рибник 19, Вишеград, Рудо, Шипово и Јајце 20, Сарајево 21, Ливно 22, Зеница 23, Билећа и Требиње 24, те Мостар 26 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

oblačno vrijeme

svježe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Хроника

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

16 мин

0
Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Економија

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

23 мин

1
Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

Остали спортови

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

25 мин

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Хрватска жели да профитира од рата у Украјини

26 мин

0

Више из рубрике

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО дао рок корисницима: Могућа обустава исплате

31 мин

0
Огласили се бх. метеоролози и најавили: Стиже нам из Русије

Друштво

Огласили се бх. метеоролози и најавили: Стиже нам из Русије

1 ч

0
Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

Друштво

Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

2 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Упаљени аларми: Три регије у БиХ на мети олује

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

15

13

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner