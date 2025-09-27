Logo

Огласили се бх. метеоролози и најавили: Стиже нам из Русије

Огласили се бх. метеоролози и најавили: Стиже нам из Русије

Огласио се БХ Метео и објавио да би почетак октобра могао донијети неуобичајено ниске температуре за ово доба године.

Према најновијим прогнозама, од 1. до 6. октобра наши крајеви могли би се наћи под утицајем хладног ваздуха који долази из Русије.

Несрећа у Рогушићима

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

"Иако смо до краја септембра 'обећали' захлађење али не и зимску гардеробу, исту би могли извадити из ормара почетком октобра. Први дани идућег мјесеца доносе нам јаче захлађење уз неуобичајно ниске температуре за тај период године", поручили су метеоролози.

Према задњим прогнозама у периоду од 01. до 06. октобра наши крајеви нашли би се под утицајем језгра хладног ваздуха из Русије.

marke novac KM

Друштво

Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

"Под њеним утицајем дошло би до формирања циклона у непосредној близини наших крајева, а од тачног положаја циклона зависи да ли би предстојеће захлађење било праћено падавинама или без њих", додали су и закључили:

"У случају сувог захлађења очекују нас први мразеви који би се јавили локално и у нижим крајевима. У случају облачнијег сценарија са падавинама, брдско-планински крајеви добијају први снијег. У наредним данима расплет ситуације и концизније прогнозе. Како год јесен је стигла са стилом и хладнији дани тек долазе".

