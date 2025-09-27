Милиони у гаражи: Овим аутима се хвалио Дарко Лазић

Извор:
Блиц
27.09.2025
13:06
Коментари:0
Дарко Лазић и његова супруга Катарина, прије двије ноћи су имали удес, а о томе колико је ситуација била тешка најбоље опису податак да су певача ватрогасци вадили из аутомобила.
Дарко и Катарина су прошли са повредама и превезени су на ВМА, како би им се указала помоћ.
Ово није први пут да је Дарко доживио саобраћајну несрећу, а да воли брзе и скупе аутомобиле, показује и његов возни парк.
На једној од фотографија коју је објавио види се и Порше Панамера С са бх. регистарским таблицама.
Дарко у својој колекцији аутомобила има Бентли Континентал ГТ, а недавно се похвалио новим "љубимцем". Цијена овог аутомобила креће се од 270.000 до 370.000 евра.
Дарко се задовољно смјешкао у сивом кабриолету, а многи су честитали пјевачу на новој "машини", те су му написали да је заслужено има.
Многи су без даха гледали у Дарка Лазића, када је по младу Катарину на свадби дошао у скупоценом аутомобилу - Ламборгини Хјурикејн ЕВО Спајдер.
И овај ауто кошта око 320.000 евра и био је тема коментарисања на њиховом вјенчању.
Дарко посједује и Масератија, а рекло оби се да је ово можда и најјефтинији ауто у његовој колекцији.
Он се на мрежама похвалио овим возилом, а његова цијена на нашем тржишту је око 70.000.
Дарко Лазић се фотографисао и у Ламборгинију модела Ревуелто.
Цијена овог модела је око 700.000 до 750.000 евра.
Лазић је недавно на свом Инстаграму показао и ферари модела Ф8 Трибуто, праву спортску машину са мотором од 720 коњских снага, која од 0 до 100 километара на сат убрзава за приближно 2,9 секунди.
Према актуелним понудама на европском тржишту, овај аутомобил можете пазарити за "тричавих" 280.000 до 360.000 евра.
Дарко је изненадио јавност и своје пратиоце и када се на друштвеним мрежама похвалио вожњом "ролс ројсом" модела Кулинан, једним од најлуксузнијих СУВ аутомобила на свијету.
Фолкер је позирао поред ове престижне машине, а убрзо затим сјео за волан и отишао да покупи своју супругу Катарину.
Снимак је изазвао велики број реакција јер Кулинан важи за аутомобил који се ријетко виђа на нашим путевима, а многи га зову и "дворац на точковима".
Цијена овог модела прелази 300.000 евра, а судећи по регистарским таблицама ријеч је о возилу страног поријекла.
Дарко је једном приликом позирао и на хауби своје BMW шестице, уживајући у погледу на залазак сунца.
Иначе, цијена половних модела овог овог луксузног кабриолета у Србији се креће око 60.000 до 80.000 евра, зависно од опреме и стања возила.
Иначе, како се сазнало, Лазић је у крви имао 1,93 промила алкохола приликом посљедњег удеса.
Фудбал
2 ч0
БиХ
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
34
15
29
15
22
15
20
15
13
Тренутно на програму