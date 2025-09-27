Logo

Милиони у гаражи: Овим аутима се хвалио Дарко Лазић

Милиони у гаражи: Овим аутима се хвалио Дарко Лазић

Дарко Лазић и његова супруга Катарина, прије двије ноћи су имали удес, а о томе колико је ситуација била тешка најбоље опису податак да су певача ватрогасци вадили из аутомобила.

Дарко и Катарина су прошли са повредама и превезени су на ВМА, како би им се указала помоћ.

Ово није први пут да је Дарко доживио саобраћајну несрећу, а да воли брзе и скупе аутомобиле, показује и његов возни парк.

На једној од фотографија коју је објавио види се и Порше Панамера С са бх. регистарским таблицама.

Трговао Бентлија

Дарко у својој колекцији аутомобила има Бентли Континентал ГТ, а недавно се похвалио новим "љубимцем". Цијена овог аутомобила креће се од 270.000 до 370.000 евра.

Дарко се задовољно смјешкао у сивом кабриолету, а многи су честитали пјевачу на новој "машини", те су му написали да је заслужено има.

На свадби возио Ламборгини Хјурикејн ЕВО Спајдер

Многи су без даха гледали у Дарка Лазића, када је по младу Катарину на свадби дошао у скупоценом аутомобилу - Ламборгини Хјурикејн ЕВО Спајдер.

И овај ауто кошта око 320.000 евра и био је тема коментарисања на њиховом вјенчању.

Похвалио се и Масератијем

Дарко посједује и Масератија, а рекло оби се да је ово можда и најјефтинији ауто у његовој колекцији.

Он се на мрежама похвалио овим возилом, а његова цијена на нашем тржишту је око 70.000.

Звијер од 700.000 евра

Дарко Лазић се фотографисао и у Ламборгинију модела Ревуелто.

Цијена овог модела је око 700.000 до 750.000 евра.

Бијели Ферари

Лазић је недавно на свом Инстаграму показао и ферари модела Ф8 Трибуто, праву спортску машину са мотором од 720 коњских снага, која од 0 до 100 километара на сат убрзава за приближно 2,9 секунди.

Према актуелним понудама на европском тржишту, овај аутомобил можете пазарити за "тричавих" 280.000 до 360.000 евра.

Дарко провозао и Ролс Ројса

Дарко је изненадио јавност и своје пратиоце и када се на друштвеним мрежама похвалио вожњом "ролс ројсом" модела Кулинан, једним од најлуксузнијих СУВ аутомобила на свијету.

Фолкер је позирао поред ове престижне машине, а убрзо затим сјео за волан и отишао да покупи своју супругу Катарину.

Снимак је изазвао велики број реакција јер Кулинан важи за аутомобил који се ријетко виђа на нашим путевима, а многи га зову и "дворац на точковима".

Цијена овог модела прелази 300.000 евра, а судећи по регистарским таблицама ријеч је о возилу страног поријекла.

У колекцији има и BMW

Дарко је једном приликом позирао и на хауби своје BMW шестице, уживајући у погледу на залазак сунца.

Иначе, цијена половних модела овог овог луксузног кабриолета у Србији се креће око 60.000 до 80.000 евра, зависно од опреме и стања возила.

Иначе, како се сазнало, Лазић је у крви имао 1,93 промила алкохола приликом посљедњег удеса.

