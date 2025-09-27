Logo

Дарко Лазић послије стравичног удеса подијелио срамну поруку

Телеграф

27.09.2025

10:54

Дарко Лазић послије стравичног удеса подијелио срамну поруку
Пјевач Дарко Лазић подијелио је на свом Инстаграм сторију објаву једног корисника који новинарима срамно упућује средњи прст, уз критику и прост израз, као "савјетовање" на који начин је требало да извјештавају о тешком удесу који је Лазић имао.

"За новинаре... Како нисте написали 'Дарко и супруга су добро, хвала Богу', само с****е", кратко је стајало у објави једног корисника Инстаграма, што је Дарко без задршке подијелио на свом сторију.

Подсјетимо, Дарко и његова супруга Катарина доживјели су у ноћи са сриједе на четвртак саобраћајну несрећу на ауто-путу код Генекса, у близини Београдске арене. Брачни пар се враћао с промоције пјесме Тијане Матић, Катаринине сестре, односно Даркове свастике.

Свијет

Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

До судара је дошло тако што је Дарко Лазић најприје ударио у аутобус, а онда се закуцао у банкину.

Пјевач је послије указане помоћи на ВМА пуштен на кућно лијечење са повредом главе, док је његовој супрузи помоћ указана у болници у Земуну.

Анализом је утврђено да је у тренутку удеса имао чак 1,93 промила алкохола у крви, док је он тврдио да није био пијан, преноси Телеграф.

Дарко Лазић

