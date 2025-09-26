Logo

Принц Вилиам коначно открио истину болести Кејт Мидлтон, његове ријечи парају срце

26.09.2025

17:37

Британска краљевска породица
Фото: Tanjug / AP

Током опуштеног разговора за емисију "The Reluctant Traveller" принц Вилијам је оголио душу и испричао како је заиста текла битка коју је водио заједно са супругом

Током ријетког телевизијског интервјуа, принц Вилијам је искрено говорио о изазовима које је његова породица прошла, називајући протеклу годину "најтежом до сада". Интервју је дио емисије „The Reluctant Traveller“, у којој канадски глумац и комичар Јуџин Леви истражује Лондон и упознаје се са краљевским животом.

Током опуштеног разговора у локалном пабу, принц од Велса отворено је говорио о тешком периоду кроз који пролази његова породица. Осврнуо се на дијагнозе рака које су у кратком временском размаку добили његов отац, краљ Чарлс, и супруга, принцеза Кејт.

- Рекао бих да је 2024. била најтежа година у мом животу. Знате, живот нас тестира, а наша способност да то превазиђемо чини нас оним што јесмо, изјавио је Вилијам.

Принц је и раније говорио о тешким тренуцима, посебно током свог путовања у Јужну Африку у новембру претходне године. Тада је истакао колико се диви снази своје супруге и оца у суочавању са болешћу.

- Било је ужасно. Вјероватно је то била најтежа година у мом животу. Покушај да се прође кроз све остало и да се све одржи на правом путу био је стварно тежак. Али јако сам поносан на своју супругу, поносан сам на свог оца, што су се носили са стварима на начин на који су то чинили. Са личне тачке гледишта, било је брутално, признао је.

У наставку разговора, принц је истакао да му његове краљевске обавезе помажу да пронађе баланс и утјеху, иако је тешко ускладити посао и породични живот.

- Ове године сам опуштенији, мораш ићи даље. Уживам у свом послу и уживам и у томе да обезбједим вријеме за своју породицу, рекао је Вилијам.

(story.hr)

