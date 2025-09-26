Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

26.09.2025
Више од 20 милиона људи погледало је ТикТок снимке о инфламаторној дијети под паролом "Елиминисати све млијечне производе", "Заборавити глутен", "Без шећера од сад па заувијек".
Чињеница је да ће избјегавање цијелих група намирница помоћи да смршате и у неким ситуацијама трансформишете своје здравље, међутим, иако идеја исхране за смањење упале има научну основу, верзија на друштвеним мрежама често искључује нијансе и ризикује да постане непотребно рестриктивна, пише Science alert.
Многи мисле да је упала нешто што треба избјегавати по сваку цијену, али је у ствари здрав и нормалан процес који помаже тијелу да зараста и брани се од инфекција, повреда или болести. Може бити краткотрајна (акутна) или дуготрајна (хронична).
Акутна упала је корисна и дио је нормалног процеса зарастања. С друге стране, хронична упала може бити штетна и она се јавља на ниском нивоу током дужег времена и често пролази непримећено, али је повезана са многим хроничним болестима, укључујући болести срца, дијабетес типа 2 и рак.
Шта узрокује хроничну упалу
Фактори као што су старост, пушење, седентарни начин живота, гојазност, хормоналне промене, стрес и нерегуларан сан су повезани са хроничном упалом. Исхрана такође игра кључну улогу и типична западна исхрана, богата ултра-прерађеном храном као што су упаковани колачи, газирана пића, брза храна, прерађено месо и слаткиши, а сиромашна свјежим воћем и поврћем, снажно је повезана са већим нивоима упале.
Могу ли дијете против упале помоћи
Одговор је јасан - да. Оно што једемо може утицати на ниво упале у тијелу. Дијете богате воћем, поврћем, интегралним житарицама, махунаркама и здравим мастима, а које су сиромашне прерађеном храном и додатим шећерима, повезане су са нижим нивоом упале.
Најистраженији пример је медитеранска дијета - обилује поврћем, воћем, интегралним житарицама, орасима, сјеменкама и маслиновим уљем, укључује умјерене количине рибе, пилетине, јаја и млијечних производа, а минимално црвеног или прерађеног меса и додатих шећера.
Особе које прате медитеранску дијету имају ниже нивое инфламаторних маркера у крви, што сугерише да ова дијета може помоћи у смањењу хроничне упале, говоре истраживања. Такође, многе студије указују да дијете богате прерађеном храном и сиромашне влакнима нарушавају равнотежу бактерија у цријевима, што доприноси хроничној упали.
Има и истине у снимцима са ТикТока
Многи ТикТок снимци савјетују пробиотике за смањење упале, а постоје научни докази који то указују. Преглед контролисаних испитивања показао је да пробиотици могу смањити неке инфламаторне маркере у крви код здравих људи, као и код особа са здравственим проблемима. Ипак, истраживачи упозоравају да су потребне додатне студије да би се утврдило које врсте и дозе су најдјелотворније.
Са друге стране, погрешна је "листа намирница које треба се избјегавају" без медицинског разлога. Савјетује се да се избјегавају млечни производи или глутен ради смањења упале, али то није потврђено јаким научним доказима за већину људи.
Ко има користи?
За особе са одређеним здравственим стањима, антиинфламаторни начин исхране може бити користан као допуна конвенционалној терапији. Потенцијалне користи су код стања као што су синдром полицистичних јајника, ендометриоза, аутоимуне болести и артритис, гдје хронична упала доприноси симптомима или прогресији болести, указује студије.
У таквим случајевима, приступ исхрани треба да води овлашћени дијететичар, како би се осигурало да промјене буду безбједне, уравнотежене и прилагођене индивидуалним потребама, пише Science alert.
