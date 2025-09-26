Нови бизаран тренд прати све више одраслих: Држе цуцле у устима

Извор:
Телеграф
26.09.2025
08:49
Коментари:0
Не, не говоримо о бебама, већ о новом тренду који је експлодирао на мрежама: цуцлама за одрасле.
Феномен је кренуо из Кине, гдје су млади под стресом открили "јефтинији начин" да се смире. Умјесто терапије или цигарета - цуцла. South China Morning Post Пост пише да су неки плаћали и до 60 евра за верзије дизајниране за одрасте, а поједини продавци тврде да продају и по 2.000 комада мјесечно. Тренд је убрзо прешао у Европу и САД, а ТикТок је преплављен снимцима људи који сисају цуцле у саобраћајној гужви, на послу или послије лоших вијести.
Цуцла за одрасле: Шта кажу стручњаци
Стоматолог Tang Caomin из Ченгдуа упозорава:
"Ако спавате са цуцлом у устима, то може ометати дисање, а дуготрајна употреба мијења положај зуба".
Француска федерација ортодонта отишла је још даље и назвала овај тренд "чистим плацебо ефектом".
"Ово је апсурдно. Нисмо очекивали такве ексцесе друштвених мрежа", рекао је др Давид Куша.
Психолози ипак нуде другачији угао: цуцле су облик регресије, повратак сигурности дјетињства у стресним тренуцима.
"То је одбрамбени механизам. Људи се враћају ономе што им је давало осјећај мира", објашњавају стручњаци.
Такође, за неуродивергентне особе (аутизам, АДХД) цуцле могу служити као "стимулишући предмет" који помаже да се регулишу емоције и смири анксиозност.
Да ли су цуцле за одрасле бизаран хир или нова антистрес алатка, остаје питање. Оно што је сигурно јесте да краткорочно могу донијети осећај мира, али дугорочно не рјешавају узроке стреса. Стручњаци и даље препоручују здравије алтернативе: вјежбање, медитацију и психолошку подршку.
Јер колико год апсурдно изгледало, ако неком цуцла значи спокој, можда то и није најгора ствар на свијету, преноси Телеграф.
