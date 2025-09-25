Како одлагање аларма утиче на здравље?

Извор:
ТВ Прва
25.09.2025
15:03
Више од половине људи у Србији редовно одлаже аларм, а просјечно одлагање траје око 18 минута сваког дана. Када се то сабере – свака особа годишње изгуби више од 110 сати на "још мало спавања" које заправо не одмара.
Психолог Снежана Репац каже за "Јутро" Тв Прва каже да је нормално да је сваком човјеку потребно разбуђивање, и препоручује да се аларм навије бар 15 минута до пола сата прије него што је потребно да се устане.
"За буђење треба бирати мелодије које су нам познате од раније, не треба их мијењати сваки час, и не треба да буду јаки звуци, јер та мелодија трба да омогући тај прелаз од сна ка буђењу, попут класичне музике или звуке клавира", напомиње психолог.
"Установљено је да се мелатонин лучи када нестане свјетла, јер се он највише лучи када се прекине извор свјетлости па све до 4 сата ујутру", напомиње она.
Упозорава да како долази јесен и зима, свјетло ће нам мањкати и на тај начин ћемо се осјетити поспано, што је у ствари сезонско прилагођавање.
