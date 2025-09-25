Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

Извор:
РТРС
25.09.2025
14:27
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, заједно са министрима трговине и туризма, Денисом Шулићем, те министром саобраћаја и веза, Зораном Стевановићем, током посјете општини Љубиње, обишао је домаћинство породице Пупић која има фарму крава.
Пупићи су свијетао примјер породице која привређује и живи од свога рада.
У посао су укључени сви чланови породице који вриједно раде и показују да се и у малим срединама може лијепо живјети.
Република Српска
Додик: Долазак Марте Кос представља чин понижења свих народа у БиХ
Минић је претходно обишао Хотел "Љубиње" који ће у сврху туризма бити предат општини.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
26
15
20
15
19
15
13
15
06
Тренутно на програму