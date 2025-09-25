Logo

Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

Извор:

РТРС

25.09.2025

14:27

Коментари:

0
Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма
Фото: РТРС

Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, заједно са министрима трговине и туризма, Денисом Шулићем, те министром саобраћаја и веза, Зораном Стевановићем, током посјете општини Љубиње, обишао је домаћинство породице Пупић која има фарму крава.

Пупићи су свијетао примјер породице која привређује и живи од свога рада.

У посао су укључени сви чланови породице који вриједно раде и показују да се и у малим срединама може лијепо живјети.

Минић је претходно обишао Хотел "Љубиње" који ће у сврху туризма бити предат општини.

