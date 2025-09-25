Logo

Случај афричке куге потврђен у још једном насељу

25.09.2025

12:16

Свиња
Фото: Pixabay

Случај афричке куге свиња потврђен је у насељу Даљ, општина Ердут, а објекат са 18 свиња већ се налази у зони заштите.

У Осјечко-барањској жупанији случајеви афричке куге свиња евидентирани су на привредном имању у насељу Меце, општина Дарда, као и на пет дивљих свиња.

На зараженим те свим епидемиолошки повезаним објектима као и у зонама заштите и контроле, надлежне ветеринарске службе спроводе мјере, у складу са европском одредбом, које су неопходне за сузбијање и даље спречавање ширења ове изразито опасне заразне болести свиња, саопштило је хрватско Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства.

Из овог министарства поновно је апеловано да се сви субјекти придржавају прописаних мјера, да прате упутства надлежних тијела и ветеринара те да континуирано спроводе биосигурносне и хигијенске мјере на својим објектима.

Посебну пажњу треба обратити на могући индиректни контакт с вирусом афричке куге свиња у животној средини током пољопривредних и шумских радова, напомиње Министарство.

