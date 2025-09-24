Logo

Основци у Мостару већ 7 дана не иду у школу због вршњачког насиља једног ученика

24.09.2025

10:01

Коментари:

0
Школа
Фото: pexels

Случај вршњачког насиља потреса Основну школу Антуна Бранка Шимића у Мостару усљед којег родитељи из једног разреда већ седам дана одбијају слати дјецу у школу.

Како је рекла забринута мајка једног од ученика, укупно 16 од 17 дјеце из трећег разреда, одјељење 2, не иде у школу већ седам дана због тога што није ријешен проблем на који родитељи упозоравају, а који се односи на понашање једног ученика.

У допису родитеља редакцији Клиx навели су да “није осигуран сигуран повратак у школске клупе” и да је њиховој дјеци “ускраћено право на сигурност у овој образовној установи”.

Раније су у јавност изнијели детаљније информације о овом проблему, наводећи да се дјеца суочавају с непримјереним и насилним понашањем једног ученика већ годинама, а да упркос свим апелима родитеља, проблем није ријешен.

Поводом овог проблема из Основне школе Антуна Бранка Шимића су само рекли: “Не можемо коментарисати ситуацију, не можемо вам ништа рећи”.

Новак Ђоковић

Тенис

Изашла нова АТП листа: Ево гд‌је је Ђоковић

Херцеговина.инфо је и прошле године у мају писала о овом случају када дјеца такође нису ишла у школу због истог ученика и тада је Школски одбор донио одлуку да ученик буде премјештен у другу школу.

Но, његова мајка је поднијела жалбу на ту одлуку, а Министарство просвјете ХНК је реаговало почетком септембра, непосредно пред нову школску годину, наводећи да одлука Школског одбора није коначна због постојања жалбе и да док поступак не буде завршен, дијете мора наставити школовање у истом разреду.

пожар-Ваљево

Србија

Велики пожар у Ваљеву: Цијела зграда захваћена ватреном стихијом, кров потпуно уништен

Јуче је, према ријечима родитеља, у просторијама школе одржан састанак надлежних институција о овом проблему, али никакво рјешење није саопштено родитељима. Због тога они сада износе свој захтјев према институцијама.

''Захтијевамо од министра образовања, науке, културе и спорта ХНК Аднана Велагића и градоначелника Града Мостара, као одговорне особе оснивача школе, Марија Кордића, хитно укључивање и рјешавање проблема – казали су родитељи за Кликс.

Тагови:

вршњачко насиље

Мостар

Коментари (0)
