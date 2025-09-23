Logo

Афричка свињска куга у Српцу

Извор:

РТРС

23.09.2025

11:49

На подручју Српца регистрован је случај афричке куге свиња.

Драган Кнежевић, директор Ветеринарског института Републике Српске "Др Васо Бутозан" потврдио је за портал РТРС-а заразу на подручју ове општине.

- Зараза је регистрована на дивљој свињи, а ловци су пријавили овај случај надлежним органима - рекао је Кнежевић.

Више информација биће познато на конференција за новинаре у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Афричка куга свиње појавила у Хрватској, а након што је вирус потврђен на великим фармама у Славонији, у наредним данима планира се еутаназија готово 12.000 свиња, уз увођење нових сигурносних протокола.

policija rs 7

Хроника

У акцији ”Астра” одузета марихуана и уље кабаниса

