Афричка свињска куга у Српцу

Извор:
РТРС
23.09.2025
11:49
Коментари:0
На подручју Српца регистрован је случај афричке куге свиња.
Драган Кнежевић, директор Ветеринарског института Републике Српске "Др Васо Бутозан" потврдио је за портал РТРС-а заразу на подручју ове општине.
- Зараза је регистрована на дивљој свињи, а ловци су пријавили овај случај надлежним органима - рекао је Кнежевић.
Више информација биће познато на конференција за новинаре у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Афричка куга свиње појавила у Хрватској, а након што је вирус потврђен на великим фармама у Славонији, у наредним данима планира се еутаназија готово 12.000 свиња, уз увођење нових сигурносних протокола.
Хроника
У акцији ”Астра” одузета марихуана и уље кабаниса
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
53
13
50
13
48
Тренутно на програму