Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

РТРС

22.09.2025

14:39

Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору
Фото: РТРС

У Приједору је пожар захватио породичну кућу на којој су инсталирани соларни панели.

Како пише РТРС, запалила се литијумска батерија, која је ватру пренијела на остале уређаје везане за производњу електричне енергије.

Пожар је угашен након интензивне 15-минутне интервенције двије екипе приједорске Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице.

Гори кућа

Градови и општине

Гори кућа у центру Приједора

Повријеђених није било.

пожар

Приједор

