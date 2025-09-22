Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

Извор:
РТРС
22.09.2025
14:39
У Приједору је пожар захватио породичну кућу на којој су инсталирани соларни панели.
Како пише РТРС, запалила се литијумска батерија, која је ватру пренијела на остале уређаје везане за производњу електричне енергије.
Пожар је угашен након интензивне 15-минутне интервенције двије екипе приједорске Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице.
Гори кућа у центру Приједора
Повријеђених није било.
