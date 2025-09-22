Logo

Минић започео посјету Шамцу

Извор:

СРНА

22.09.2025

10:43

Коментари:

0
Минић започео посјету Шамцу
Фото: СРНА

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић започео је посјету Шамцу, гд‌је је положио вијенац на централно спомен-обиљежје за 497 погинулих бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата са овог подручја.

Предстоји састанак Минића са начелником Шамца Ђорђем Милићевићем.

Осим Минића, састанку присуствују министри саобраћаја и веза Зоран Стевановић и пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, као и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.

Зоран Милановић-05092025

Свијет

Милановић говорио о БиХ у Њујорку

Предсједник Владе ће у 11.45 часова посјетити Полицијску станицу у Шамцу, а у 12.15 часова новоотворене канцеларије Јавне установе "Воде Српске" и Савјетодавне службе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.

За 12.45 часова предвиђено је да Минић обиђе Улицу цара Душана и након тога подручје обалозаштите Даулије.

Подијели:

Тагови:

Šamac

Саво Минић

posjeta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лоша година за херцеговачке пчеларе, кошнице никад празније

Градови и општине

Лоша година за херцеговачке пчеларе, кошнице никад празније

16 ч

0
Семберски пољопривредници у недоумици: Колико и шта посијати?

Градови и општине

Семберски пољопривредници у недоумици: Колико и шта посијати?

16 ч

0
Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

18 ч

0
Јеринић: Српски народ је увијек био на правој страни кроз све борбе

Градови и општине

Јеринић: Српски народ је увијек био на правој страни кроз све борбе

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner