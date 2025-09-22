Минић започео посјету Шамцу

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић започео је посјету Шамцу, гдје је положио вијенац на централно спомен-обиљежје за 497 погинулих бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата са овог подручја.
Предстоји састанак Минића са начелником Шамца Ђорђем Милићевићем.
Осим Минића, састанку присуствују министри саобраћаја и веза Зоран Стевановић и пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић, као и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
Предсједник Владе ће у 11.45 часова посјетити Полицијску станицу у Шамцу, а у 12.15 часова новоотворене канцеларије Јавне установе "Воде Српске" и Савјетодавне службе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.
За 12.45 часова предвиђено је да Минић обиђе Улицу цара Душана и након тога подручје обалозаштите Даулије.
