Гужве на више граничних прелаза

21.09.2025

17:19

Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Велика Кладуша и Изачић појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, до 1. октобра.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

Гојко Кнежевић

БиХ

Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом могу прелазити само у ноћном термину, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске

