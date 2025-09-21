Кошарац: Пуна подршка генералу Кнежевићу, од смјене нема ништа

21.09.2025
17:04
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да хистерично Сарајево у континуитету води хајку против начелника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерала Гојка Кнежевића, коме је дао пуну подршку.
"То је недопустива пракса, са којом се одмах мора престати! Од његове смјене нема ништа, јер српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић то неће допустити. Сарајево може само да смијени себе! Нека престану да трују односе у БиХ!", навео је Кошарац.
Он је истакао да је генерал Кнежевић професионалац, частан и поштен човјек који свој посао обавља у складу са Уставом и законима.
Република Српска
Додик: Операција ''Халијард'' доказ пријатељства српског и америчког народа
"Генерал Кнежевић ће увијек имати нашу апсолутну подршку!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Инстаграм".
Федерални портали објавили су да министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез може да тражи смјену генерала Кнежевића, који је присуствовао Војној паради у Београду и салутирао током извођења химне Србије, али да је за то питање надлежно Предсједништво БиХ.
Најновије
Најчитаније
20
06
20
03
19
58
19
53
19
48
Тренутно на програму