Калабухов: Антируска кампања из Сарајева је дио западне политике

Извор:
РТРС
21.09.2025
09:57
Коментари:0
Амбасадор Руске Федерације, Игор Калабухов поручио је за РТРС да је фраза "малигни Руски утицај" коју пласира Федерално Сарајево, провокација и дио антируске западне политике која се проводи у Европи.
Истиче да Русија води избалансирану политику и отворени су за развој односа оба ентитета и сва три конститутивна народа.
- Мислимо да је управо западна политика довела до дестабилизације прилика у Бих. Ја сам већ рекао да видимо да је онај нелегитимни високи представник креатор свих белаја овдје и због тога смо пуни одлучности да и даље водимо избалансирану политику у реализацији Дејтонског мировног споразума и развоју стратешког партнерства са Србијом - рекао је Калабухов.
