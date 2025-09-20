Logo

Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

20.09.2025

17:14

Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

Тужилаштво БиХ отворило је предмет против Дарка Ћулума, након што су бошњачки посланици Представничког дома допунили кривичну пријаву против директора СИПА-е са новим доказима.

Из Тужилаштва БиХ за БХРТ одоворили су да нису у могућности давати информације о поступањима и активностима у предметима у фази претходног кривичног поступка.

Посланици у Представничком дому Парламента БиХ, Јасмин Емрић и Шемсудин Мехмедовић, још прије скоро два мјесеца, поднијели су Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против Дарка Ћулума, директора Државне агенције за истраге и заштиту.

пантери-18092025

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

До сада су тек добили информацију да је Тужилаштво БиХ у овом случају "отворило предмет", али да није још увијек ништа конкретно учинило, пише БХРТ.

