Тужилаштво БиХ отворило предмет против Дарка Ћулума

20.09.2025
17:14
Коментари:1
Тужилаштво БиХ отворило је предмет против Дарка Ћулума, након што су бошњачки посланици Представничког дома допунили кривичну пријаву против директора СИПА-е са новим доказима.
Из Тужилаштва БиХ за БХРТ одоворили су да нису у могућности давати информације о поступањима и активностима у предметима у фази претходног кривичног поступка.
Посланици у Представничком дому Парламента БиХ, Јасмин Емрић и Шемсудин Мехмедовић, још прије скоро два мјесеца, поднијели су Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против Дарка Ћулума, директора Државне агенције за истраге и заштиту.
Хроника
Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале
До сада су тек добили информацију да је Тужилаштво БиХ у овом случају "отворило предмет", али да није још увијек ништа конкретно учинило, пише БХРТ.
Најновије
Најчитаније
19
53
19
52
19
43
19
27
19
24
Тренутно на програму