Мухамед Хасановић добио печат

19.09.2025

20:02

Фото: Youtube screenshot

Замјеник министра финансија у Савјету министара БиХ Мухамед Хасановић данас је добио печат из кабинета министра Срђана Амиџића.

То значи да ће ускоро бити ријешен трансфер новца ЦИК БиХ за одржавање пријевремених избора у Републици Српској.

Хасановић је данас ставио печат на Инструкцију о осигурању додатних средстава ЦИК БиХ за провођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске у 2025. години, у износу од 6,4 милиона КМ.

Амиџић- 01092025

Република Српска

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Подсјећамо, одлука о исплати средстава ЦИК БиХ требала је бити потписана још у прошли петак. У понедјељак, након одбијања Амиџића да ту одлуку потпише, потписао ју је Хасановић. Међутим, настао је проблем са печатом.

Временом се отворило питање да ли ће ЦИК успјети припремити пријевремене изборе на вријеме. Сада се очекује да ће ЦИК БиХ у најскоријем периоду требало да одржи нову сједницу на којој ће одредити даље рокове за одржавање пријевремених избора те припремити јавне набавке за израду изборног материјала

Срђан Амиџић

izbori

