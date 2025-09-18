Извор:
Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић рекао је да замјеника министра Мухамеда Хасановића "као да испаљују из циркуског топа".
Хасановића као да испаљују из циркуског топа. Њега испале, па он испали глупост - и тако добијемо комплетан циркус који се зове БиХ - поручио је Амиџић на Иксу.
Каже да и "сарајевским циркусантима, укључујући и оне из СДС-а, врло је добро позната процедура рада у Министарству финансија, која се одвија уобичајено и без икаквих блокада".
"Али, ради медијске обмане, па и забаве - спремни су на све. Прави циркус, само без акробација, само топ, Хасановић, Бабаљ и остали", поручио је Амиџић.
Хасановића као да испаљују из циркуског топа. Њега испале, па он испали глупост, па имамо комплетан циркус назван БиХ. И сарајевским циркусантима (укључујући оне из СДС-а) врло добро је позната процедура у Министарству финансија које се одвијају нормално и без блокада, али за…— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) September 18, 2025
Амиџић је додао да ће акт који је Хасановић потписао и који је достављен медијима бити третиран у складу са законом, као и сва остала документација у ресорном министарству.
"Радници Министарства финансија и трезора који савјесно обављају свој посао не заслужују да буду оптуживани због политичких обрачуна и прикупљања јефтиних поена", закључио је Амиџић.
Наиме, Хасановић је рекао да је "потписао одлуку о финансирању привремених избора, али да је рад Министарства финансија и трезора блокиран, те да су за то, како је рекао, одговорни Милорад Додик и сам Амиџић".
