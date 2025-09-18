Logo

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић рекао је да замјеника министра Мухамеда Хасановића "као да испаљују из циркуског топа".

Хасановића као да испаљују из циркуског топа. Њега испале, па он испали глупост - и тако добијемо комплетан циркус који се зове БиХ - поручио је Амиџић на Иксу.

пантери-18092025

Хроника

Писали смо о Пантерима када су их сви подржавали, а институције ћутале

Каже да и "сарајевским циркусантима, укључујући и оне из СДС-а, врло је добро позната процедура рада у Министарству финансија, која се одвија уобичајено и без икаквих блокада".

"Али, ради медијске обмане, па и забаве - спремни су на све. Прави циркус, само без акробација, само топ, Хасановић, Бабаљ и остали", поручио је Амиџић.

Амиџић је додао да ће акт који је Хасановић потписао и који је достављен медијима бити третиран у складу са законом, као и сва остала документација у ресорном министарству.

"Радници Министарства финансија и трезора који савјесно обављају свој посао не заслужују да буду оптуживани због политичких обрачуна и прикупљања јефтиних поена", закључио је Амиџић.

Доктор

Здравље

Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте

Наиме, Хасановић је рекао да је "потписао одлуку о финансирању привремених избора, али да је рад Министарства финансија и трезора блокиран, те да су за то, како је рекао, одговорни Милорад Додик и сам Амиџић".

Срђан Амиџић

