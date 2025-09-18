Logo

Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године

Извор:

Телеграф

18.09.2025

14:37

Како да замрзнете грожђе и уживате у његовом укусу током цијеле године
Фото: Пекселс

Постоји нешто готово носталгично у звуку бобице грожђа која пуца под зубима док Вам сок хлади непце.

У тим тренуцима, љето се чини бескрајним: пијаце су пуне сочних гроздова, прсти се лијепе од слатког сока, а мирис сунца и винограда шири се са сваке тезге.

Али док трепнете, јесен стигне и грожђе нестане. Онда остаје само сјећање — осим ако га не сачувате. Управо ту почиње мала кулинарска чаролија: замрзавање грожђа. Оно претвара краткотрајно сезонско задовољство у ужитак који траје читаве године.

Како правилно замрзнути грожђе

Ако желите да уживате у укусу грожђа и кад напољу веје снијег, кључ је у доброј припреми.

Прво, пажљиво оперите и осушите бобице, а затим их скините са петељки. Влажне бобице ће се слијепити и створити ледене грудвице, па је важно да буду потпуно суве.

Распоредите их у једном слоју на плех обложен папиром за печење, покријте провидном фолијом и ставите у замрзивач. Након 2–3 сата, када се свака бобица стврдне као мали слатки бисер, пребаците их у кесе или посуде за замрзавање и вратите назад у замрзивач.

Овако замрзнуто грожђе може да остане свјеже и до годину дана — и да зими буде Ваш слатки подсјетник на љето.

Како правилно одмрзнути грожђе

Одмрзавање грожђа захтијева стрпљење, али награда је сочна.

Најбоље је да га оставите да се полако одмрзава у фрижидеру преко ноћи. На тај начин ће бобице задржати више сока и укуса него ако их брзо отопите на собној температури.

Имајте на уму: текстура неће бити као код свјежег грожђа — више неће пуцкетати под зубима — али ће остати једнако слатко, мекано и савршено за све што планирате да припремите

Како користити замрзнуто грожђе

Оно што многи не знају јесте да замрзнуто грожђе има готово бескрајну употребу у кухињи — само пустите машти на вољу:

Освјежавајућа грицкалица: једите их залеђене, као здрави љетњи сладолед који се полако топи у устима

У сланим јелима: кратко пропржене бобице у маслиновом уљу дају савршен контраст печеном карфиолу, фета сиру или месним сосевима.

У смутијима и десертима: убаците замрзнуто грожђе у блендер умјесто леда, или га додајте у колаче, џемове и воћне салате за дозу свежине.

Замрзнуто грожђе није само начин да продужите сезону — већ и да свакодневне оброке учините посебним.

Зашто вриједи покушати

Често мислимо да су најбољи укуси љета пролазни и да их можемо вољети само док трају. Али управо ситне навике попут замрзавања грожђа показују да уживање не мора да има рок трајања.

Свака залеђена бобица биће мала капсула љета у Вашем замрзивачу — и доказ да и усред зиме можете појести комадић августа.

(телеграф)

